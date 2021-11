Nyheiter

Det er ikkje alltid at vêret spelar på lag når eit arrangement skal gjennomførast. Julegrantenning i regnvêr og vind skapar ikkje den stemninga som arrangøren hadde von om på førehand. I den nye ridehallen i Ørsta var målet laurdag ettermiddag å få både store og små i julestemning. Med pynta juletre, gløgg, bålpanne, nisseluer og besøk av sjølvaste julenissen var rammene for arrangementet sett. I tillegg til stabilt kaldt vintervêr og snø vart full klaff for dei mange frammøtte.