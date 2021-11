Går snart i gang med tredje vaksinedose

Nyheiter

Ørsta kommune melder at dei snart går i gang med vaksinering med tredje dose til eldre over 65 år og til institusjonsbuarar.

Folkehelseinstituttet har bestemt at dette ikkje skal skje før ein er ferdig med influensavaksineringa.

Influensavaksineringa skjer i veke 44 og frå veke 46 startar tilbodet om tredje dose oppfriskingsvaksine til dei over 65 år. Vaksinasjonsdatoar blir 18.11, 24.11, 25.11, 1.12, 2.12, 16.12.

Det opplyser Ørsta kommune i ei pressemelding.

Oppfriskingsdosa kan gievast tidlegast seks månader etter dose to for denne gruppa. Det må også vere minst ei vekes intervall mellom influensavaksine og koronavaksine. Det er kun Pfizervaksina som er godkjent til bruk til dette formålet.

Etter råd frå Folkehelseinstituttet bør rekkefølga på vaksineringa følgje same aldersprioritering som ved grunnvaksinasjon. Tilbodet går til dei eldste frå 85 år og oppover, samt alle institusjonsbebuarar, først. Deretter til gruppa 75 – 84 år, så til dei frå 65 – 74 år. Dei som bur i institusjon og i heildøgns omsorgsbolig får tilbod om vaksine der dei bur.

Andre må kome til den vaksinasjonsstaden som står i timeinnkallinga dei får, det er enten på kulturhuset eller i Grepalivegen, gamle HBO-lokala i 2.etg. på Ørstaheimen.

Det vil bli sendt ut timeinnkalling til alle via HelseNorge/sms etter kvart som det er aktuelt at ein kan ta vaksina. Ein kan då takke ja eller nei på tilbod om time på HelseNorge, men om ein ikkje klarer det kan ein ringe vaksinasjonstelefonen og gi beskjed om ein vil ha timen eller ikkje. Passar ikkje tidspunktet, så ta kontakt og ein vil legge til rette for ny tid som passar. Dersom vi ikkje får noko tilbakemelding på timeinnkallinga vil vi prøve å nå deg på telefon. Vaksinasjontelefonen – 70058965 - er open frå kl. 11-15 på kvardagar.

Tredje dose til gruppa med alvorleg svekka immunforsvar

Det er andre reglar og kriterie som gjeld for tredje dose til dei med alvorleg svekka immunforsvar, som også bør ta ei tredje dose. Tilbodet til denne sistnemnde gruppa gjeld uavhengig av alder, minimumsintervall er fire veker etter andre dose, og ein kan bruke både Pfizer- og Modernavaksina til formålet.

Desse blir tilrådd å ta tredje dose fordi eit svekka immunforsvar kan gje dårleg respons på vaksiner og ein kan trenge ei tredje dose for å få ein betre immunrespons og dermed eit betre sjukdomsvern.

Det er framleis vaksinering av denne gruppa, men dei må bestille seg time sjølve ved å ringe vaksinasjonstelefonen 70058965.

Påminning

Har du ikkje tatt første eller andre dose kan du bestille time på aktuelle dagar via HelseNorge.no. Då må du velje «Bestill time», «Ørsta vaksinasjon» og finn deretter eit tidspunkt som passar, eller ring til vaksinasjonstelefonen 70058965.

Det gjeld også for dei i alderen 12-15 og 16-18 år.

No er det aukande smitte i samfunnet igjen og eit av dei viktigaste tiltaka mot dette er at ein sørger for å vere fullvaksinert. Dette kan verne både ein sjølv og andre meir utsette grupper mot potensielt livstrugande sjukdom.

Oppmodinga blir då – vis ansvar og bestill time til vaksinering dersom du ikkje er fullvaksinert!