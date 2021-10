Dette næringsbygget har fått nye eigarar

Nyheiter

Strandgata 9 vart lagt ut for sal tidlegare i år. Selskapet Strandgata 9 AS har kjøpt bygget frå Per Fredrik Sporstøl for 4,8 millionar kroner. Bak selskapet står Brødrene Vartdal AS og Oddvar Andre Vatne står oppført med femti prosent av aksjane kvar. Møre-Nytt får opplyst at næringslokalet, som i dag husar Vatnes Auto, vil ha same innhald i føreseieleg framtid. Samtidig ønsker eigarane å vidareutvikle eigedomen i samband med potensiell etablering av strandpromenade i Ørsta.