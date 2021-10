- Vi gir oss ikkje før vi er ferdige

Nyheiter

- Vi har folk der no, og kjenner vi reparatørane rett, gir dei seg ikkje før sendaren er reparert, vert det opplyst til Møre-Nytt frå Telenor.

Møre-Nytt melde fredag at det var problem med DAB-sendarenpå Helgehornet. Det var NRK sine signal som vart råka. Då vart det fortalt til Møre-Nytt at nye delar var tinga, og at omformaren skulle reparerast måndag.

Arbeidet kom i gang måndag, men litt dårleg ver skapte forseinkingar. Delane måtte flygast opp med helikopter, og stundom var der for mykje vind.