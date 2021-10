- Vil ikkje ha splid i Melsbygda

Nyheiter

Bygdefolk i Melsbygda vil stenge den nye Smådalsvegen fordi dei er redde for dei mjuke trafikantane. Men grendelaget ønskjer ikkje å ta stilling til dette.

- Grendalaget skal fremje positiv aktivitet og samlande føremål for innbyggjarane i området Ose, Melsbygda og Rystefeltet. Difor tek vi ikkje noko side i til dømes vegsaker som kan skape splid.

Dette seier Per Olav Sandbakk på vegner av styret i Osberget Grendalag.

Han viser til at grendelaget av kommunen er invitert til møte for å diskutere situasjonen med stor fart, stor trafikk og fare for dei mjuke trafikantane i Melsbygda, slik bygdefolk har opplyst om.

Men styret i grendelaget vil ikkje at grendelaget skal representere bygda i møte med kommunen.

- Oppsitjarar og lokale vegnemnder kan fremje si sak slik dei vil. Men det må ikkje skje i regi av Osberget Grendalag, seier Sandbakk.

































Styreleder.