Skal rydde til skisesongen

Hausten er her, og snart kjem vinteren. Og då må Ørsta skisenter vere klargjort. Laurdag kallar skisenteret inn til ryddedugnad.

– Det er mykje arbeid som skal gjerast for at tilbodet skal verte betre for alle. Dersom du har ledig tid og har lyst til å gjere Ørsta Skisenter til ein betre plass å vere, send oss ei melding. Vi kan garantere at vi vil finne oppgåver å gjere saman med andre. Vi treng folk med ulik kompetanse så det er berre å melde seg om du har lyst å bidra, skriv Ørsta skisenter på si Facebookside.

Etter år med motgang baud siste sesong på ein opptur for Ørsta Skisenter.

– Sesongen vart bra med dei føresetnadane vi hadde, seier styreleiar Gunnar Knutsen.

God produksjon av kunstsnø la eit godt grunnlag, og nokre nordvestbyger med natursnø gjorde at Ørsta skisenter kunne by på bra forhold. Samstundes sette korona avgrensingar for kor mange dagskort som kunne seljast. Det er framleis utfordringar knytt til drifta, mellom anna trengst det ein ny driftsleiar og ein ny driftstleiarassistent.

Gunnar Knutsen håper dugnadsånda framleis lever, og at folk med arbeidslyst stiller laurdag.

– Ørsta blir fattig utan skisenteret, seier han.

Han kan fortelje at representantar for skisenteret og Ørsta kommune denne veka reiser til Sogndal for å sjå og høyre korleis dei har fornya seg.

– Målet er å skape nye tilbod, seier Knutsen.