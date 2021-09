- På tide å sikre grunn til sti rundt Rotevatnet

Nyheiter

Volda idrettsråd ventar at kommunen no startar arbeidet med å sikre grunn til stien rundt Rotevatnet. Nyleg uttrykte friluftsforeininga det same.

«Denne turvegen er etter vårt syn svært viktig å få på plass som eit universelt utforma lågterskeltilbod. Den vil vere ei flott naturleg lenging av det gode arbeidet kommunen har gjort frå sentrum opp gjennom Elvadalen og det flotte tiltaket som no materialiserer seg på Botnasanden. Etter vårt syn vil ein slik turveg vere eit godt bidrag til å nå måla i kommuneplanen sin samfunnsdel om god helse», skriv Olav Fure i Volda idrettsråd.

Vidare:

«Dagens mykje brukte løysing for tur kring Rotevatnet fungerer greitt nok for mange, men det er nok ein del som i eit folkehelseperspektiv definitivt burde ut på tur og ikkje har føresetnader for å ta turen etter dagens trasé. I tillegg er kryssinga av Vikebygdvegen i krysset mot Botnavegen langt frå god.»

Idrettsrådet meiner vidare at areal til universelt utforma stiar bør sikrast i alle grender:

- Det kan ikkje vere slik at ein må reise til sentrum for å trene eller få gå seg ein lett tur, skriv Fure.