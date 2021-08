Ti nye med korona- gjeninnfører vanleg karantene

Nyheiter

Ørsta kommune har fått meldt 10 nye positive med covid-19 i løpet av søndagen.

- Ein av dei er knytt til eit smitteutbrot i ei anna kommune, men resten skriv seg frå pågåande utbrot i Ørsta. Fleire av dei har ukjend smittekjelde, men går på Ørsta ungdomsskule. Meir enn halvparten av skuleklassane der er råka, skriv kommunen i ei pressemelding.

Ungdomskulen hard råka av korona Tilbake til heimeundervisning

Kommunen gjeninnfører no vanleg karantene for nærkontaktar.

- Vi ser at det nye testregimet som alternativ til smittekarantene ikkje fungerer godt nok. Det vil føre til at mange vert smitta unødig og at utbrotet vil vare i lengre tid, då folk stadig vil bli nærkontakt til nye smitta. Ørsta kommune vil derfor med umiddelbar verknad gå over til at alle som har vore nærkontakt til ein smitta skal være i ordinær smittekarantene og vil ikkje kunne nytte seg av mogelegheita til å teste seg ofte som alternativ, skriv kommunen i ei pressemelding.

Karantene i ti dagar

Det betyr at alle uvaksinerte skal være i 10 dagars karantene frå siste kontakt med den smitta.

- Ein kan teste seg på dag åtte i karantenen og gå ut av karantene om denne testen er negativ og ein kjenner seg frisk. Dei som er vaksinert for meir enn tre veker sidan er untatt karantene, men må ta ein test tidlegast tre døgn etter siste kontakt med den smitta. Dei som har fått begge dosar for meir enn ei veke sidan er ikkje pålagd noko som helst, men er oppmoda til å teste seg og være forsiktige om dei er nærkontakter, skriv kommunen i ei pressemelding søndag kveld.

- Ver heime ved symptom!

Kommunen oppmodar alle om å vere heime og å teste seg, dersom dei får symptom.

Også dei som tidlegare har fått beskjed om at hyppig testing kan vere alternativ, må no vere i karantene.

- Kommuneoverlegen ynskjer å presisere at dette gjeld alle, også dei som tidlegare har fått beskjed om å kunne teste seg som eit alternativ. Dei som har tinga time til test er velkomen til å teste seg, men om ein ikkje ynskjer å møte til avtalen vil vi oppmode om å avbestille den, skriv informasjonsavdelinga i kommunen i ein e-post til Møre-Nytt.