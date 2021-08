Ørsta-Volda: For få testar seg

Nyheiter

Ørsta kommune skriv onsdag at det i løpet av heile førre veke vart testa 479 personar på teststasjonen i Hovdebygda, og:

«Testprosenten er lågare enn vi ynskjer, at folk testar seg er avgjerande for å oppdage smitten. Vi er glade for at vi fekk rask kontroll på det store utbrotet. Men vi veit at berre ein glipp kan reversere situasjonen. Det aller viktigaste i tida framover er at folk er flinke å teste seg.»

I førre veke vart seks nye smitta registrerte, og 160 har hittil vorte smitta i utbrotet, som kommunen understrekar framleis pågår:

- Framleis sit ein del i isolasjon og karantene, så faren er ikkje over, skriv kommunen.

Som ikkje har mistanke om at der har vore omfattande smitteoverføring i butikkar og andre stadar utanom dei samkoma ein veit mange vart smitta. Men at det altså er ynskjeleg at fleire testar seg.

Status tenester

Barnehagane er i normal drift på grønt nivå.

Skulane startar også på grønt nivå ved skulestart 23. august. Kohort-testing (klassevis) i skulane kan verte aktuelt. Kommuneoverlegen vil utarbeide opplegg saman med skulane.

Ørstaheimen har stengde dører også i veka 33, besøk må avtalast. Ny vurdering vert gjort i neste veke.

Bakk-Ola-marka har opne dører.

Vaksinasjon

Vaksineringa går framover i raskt tempo. Kommunen får fleire dosar enn forventa og vil derfor framskunde dose to for alle. I desse dagar får alle SMS med ny time. Det er svært viktig at alle stadfestar den nye timen raskt eller gir beskjed om timen ikkje passar.

- Vi er heilt avhengige av at folk stadfestar slik at vi veit kven som kjem og vi får legge planar slik at alle dosane vert nytta. Truleg vil tilnærma alle i Ørsta ha fått dose to innan fire veker, skriv Ørsta kommune.