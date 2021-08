Nyheiter

Kor mange gongar skal eg tilgje den som syndar mot meg, spør Peter: Så mykje som sju gongar? Han trudde han tok hardt i. Sytti gongar sju, svara Jesus.

I 1964 regiserte Vilgot Sjøman ein film med tittelen 491. Eg såg aldri filmen, men av omtalene kunne ein forstå at temaet var om det fins ei grense for tilgjeving oss menneske imellom. (70 x 7 =490).

Kva så når dette begeret er fullt. Det er også viktig og rett å spørje: Kan alt tilgjevast? Skal alt tilgjevast? Vi menneske er i stand til å gjere vonde ting mot kvarandre. Det kan vere spydigheiter, baktaling, svindel, utfall på nettet, rasisme, mobbing, overgrep. Mange toler mykje, mange må tole mykje.

Barn vert skada for livet av mobbing, andre vert skada for livet av overgrep. Vi skal ikkje bruke komande søndag si tekst til å forlange av offer at dei skal tilgi. Det fins faktisk offer som kjenner på slikt press, slikt press er utidig.

Ingen kan heller tilgje ein mobbar eller overgripar på vegne av offeret. Slikt skjer nemleg altfor ofte.

Det første som må skje er at rette vedkomande vedkjenner seg vonde handlingar, vedkjenner og bed om tilgjeving. Først då får offeret ein reell sjanse til å tilgje. Det er vanskeleg å tilgje noko som ikkje er vedgått.

Nokre offer greier likevel å bearbeide og legge ting bak seg, og slik tilgi.

Sytti gongar sju, sa Jesus. Han avgrensa det ikkje til 490. Uttrykket betyr uendeleg. Tilgi i det uendelege. Djupast sett betyr dette at vi menneske får tilbod om å leve ope og fritt i høve til kvarandre.

Det gjer livet lettare når vi av hjarta tilgjev kvarandre. Tilgjeving kan få tunge skyer over livet til å letne. Som det lyder i Herrens bøn: «Tilgi oss vår skuld, slik vi og tilgir våre skuldnarar.»

Peter gjekk fram til Jesus og spurde: «Herre, kor mange gongar skal bror min kunne synda mot meg og eg likevel tilgje han? Så mykje som sju gongar? Jesus svara: «Ikkje sju gongar , seier eg deg, men sytti gongar sju.»

Matt. 18. 21-22.