Sommarljom – mot alle odds

Nyheiter

Trass i elendige vermeldingar og eit pågåande korona-utbrot i Ørsta-Volda, har Sommarljom gått etter planen.

Arrangementet, som feirar 10-årsjubileum i år, varte frå tysdag til torsdag, og sjefen, Torgeir Hovden Standal, er godt nøgd med både kvaliteten på artistane og det gode besøket.

- Sjølvsagt er det veldig trasig at korona-utbrotet kom samtidig med arrangementet. Men vi hadde tatt høgde for noko slikt, med svært strenge krav til avstand og andre smittevernreglar. For å seie det slik: Vi har ikkje pusha grensene for kor mange publikummarar vi skulle ha på arrangementa. Og etter kvart som vi har sett utbrotet utvikle seg siste par dagane, har vi skjerpa tiltaka, seier Hovden Standal.

Kvar dag har det vore arrangement både i naustet i Bugafjøra og oppe i bakkane i Ytre-Hovden.

Åsmund med fela

Åsmund Arnesen Farstad frå Volda var ein av dei som underheldt med god musikk. Han har spelt fele i snart 13 år, og har gått i lære hos store spelemenn og kvinner i Noreg, mellom anna Jorun-Marie Kvernberg, Britt Pernille Frøholm og Arne Sølvberg.

Andre lokale namn er Migraine frå Straumshamn, Audun Ellingsen og Karen Rosenberg Olsen. Dei to sistnemnde starta opp Sommarljom i 2011.

Dei mest landskjende namna på årets Sommarljom var Knut Reiersrud og Thomas Dybdahl.

Reiersrud

I over 40 år har Knut Reiersrud spelt på gitarane sine på utallige scener og begeistra publikum verda rundt. Knut er ein av Noregs beste instrumentalistar, ein virtuos på gitar, og ein magikar på scena. Han har gjeve ut ei rekkje plater, både soloalbum og album med diverse konstellasjonar opp gjennom åra, der han har motteke Spellemannspris for tre av dei. Knut Reiersrud speler blues, folkemusikk, indisk og afrikansk musikk i tillegg til å vere ein fantastisk improvisatør.

Dybdahl

Thomas Dybdahl har nyleg gjeve ut plata “Fever” der han viser nye takter, noko han har hausta gode kritikkar for. Stavanger Aftenblad skriv i sin anmeldelse: “Thomas Dybdahl har lagt fra seg melankolien og steget inn i et funky og soulfylt univers.” “En nær perfekt soul-vandring” skriv Aftenposten. “Fri og leken Dybdahl”, melder Dagbladet. Frå før av har han ein imponerande katalog med utgivingar, både som soloartist og vokalist i the National Bank.

Spontan start

Bakgrunnen for festivalen var eit spontant initiativ i 2011 frå to utflytta musikarar, operasongaren Karen Rosenberg Olsen og kontrabassist Audun Ellingsen. Dei såg at det var lite eller ingenting av kulturtilbod i fellesferien i Ørsta. Dei stabla då på beina ein konsert på kort varsel, og gjentok det sommaren etter. Festivalen har dei seinare åra vekse i omfang, og i år presenterer Sommarljom ni ulike band og artistar over tre dagar.

Namnet Sommarljom kom då publikum vart spurde om å tenkje ut forslag til kva denne festivalen kunne heite. Ordet «ljom» kan forklarast som ein «kraftig, vedvarande gjenklang, f. eks. mellom fjellveggar» og det ynskjer me å vektlegge, det akustiske og resonante og tilknytninga til naturen.