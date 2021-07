E-sportfeber: Reiser ti timar for å vere med

Nyheiter

– Vi har ei gruppe på ti aktive spelarar i Volda. For dei mest aktive ventar første kvalifiseringsrunde i ei stor turnering.

Det seier Jan Ivar Beddari. Han er "Fortnite"-trenar for Volda E-sport. Frå torsdag til søndag skal dei ha noko dei kallar bootcamp.

Sjølv om uttrykket opphavleg tyder ein militær treningsleir som er særs krevjande, er dette litt mildare.

Kva er Fortnite? Fortnite er eit gratis spel publisert av selskapet Epic Games. I spelet er det ein modus som heiter Battle Royale, som Volda E-sport konkurrerer i. Denne modusen går ut på at 100 spelarar kjempar mot kvarandre ved å utnytte taktikk og lure grep for å vere den siste som står igjen. Konseptet kan minne om den populære filmen "Hunger Games".

– Nokon på laget vårt har kvalifisert seg til Fortnite Championship Series (FNCS). Det er ei turnering som finn stad ein gong i sesongen, som varer mellom tre til fire månader.

På fredag ventar dei første kampane i kvalifiseringa.

I tillegg til lokale idrettsutøvarar, har tre spelarar frå andre delar av landet blitt med i Volda E-sport. Ein av dei kjem frå Rogaland, og skal reise mellom 10–11 timar for å bli med på treningsleiren i Volda.

– I sommar fekk vi besøk av ein av Noregs beste utøvarar, "Chrissie". Han kom til Hamna 20 og spelte saman med oss. Det var veldig gøy for meg, og medlemmane våre.

Må trene mykje for å bli god

Sjølv om ei myte fortel at profesjonelle e-sport-utøvarar berre sit på stolen og spelar heile dagen, er det faktisk mykje fysisk aktivitet involvert.

– Det er veldig viktig at ein ikkje slit ut kroppen av å sitte fleire timar å spelar. For å bli god, må ein i tillegg vere i god fysisk form, og kroppen og hovudet må ha restitusjon, seier Beddari.

Kva er esport? E-sport er ein type idrett, som går ut på konkurransespeling. Ifølgje BBC følgde 439 millionar tilskodarar ulike e-sport-turneringar i 2020. Noregs største e-sport-utøvar, Emil Bergqvist Pedersen som har spelarnamnet Nyhrox, vant 13 millionar kroner då han vant Fortnite-VM. Dei viktigaste eigenskapane i e-sport er å ha eit godt muskelminne, vere i god fysisk og psykisk form og å vere ein god taktikar. Idrettar ein kan samanlikne dette med er for eksempel sjakk og bordtennis.



Difor driv deltakarane i treningsleiren med andre aktivitetar enn å trene på Fortnite.

Blant anna klatring og bordtennis er noko som ein kan drive med på treningsleiren. Beddari seier desse aktivitetane er bra for dei musklane ein treng for å bli god, i tillegg til å betre muskelminne.

Også skating, surfing og andre sosiale aktivitetar kjem til å fylle dagane til deltakarane mellom treningsøktene for dataspel.

Trenar og Fortnitepappa

– Eg har to søner, og då dei blei interessert i å spele ville eg engasjere meg. I ungdomstida mi spelte eg på høgt nivå sjølv.

Det at han blei trenar for spelet Fortnite, var heilt tilfeldig. Då han byrja å engasjere seg, var det spelet mest populært.

Han brukte det han kunne om dataspel og trening, for å kunne lære opp engasjerte born og ungdomar i Volda E-sport.

I tillegg til Beddari er det ein trenar som også er "Fortnitepappa", og ein trenar dei har tilsett.

Til foreldre som bekymrar seg for lange speledagar, seier han dette:

– Det er viktig at foreldra støttar borna deira for at dei kan nå eit høgt nivå. Vi prøver også å lage planar saman med foreldra til utøvarane våre når det kjem til speletid. Ofte speler ein ikkje meir enn ein til to timar.