95 smitta hittil

Nyheiter

Ørsta og Volda kommunar har fredag kveld oppdatert fredagens smittetal, og har førebels kome opp i 14 registrerte nysmitta i løpet av fredagen.

Om vi oppsummerer talet på smitta i Ørsta-Volda sidan måndag, kjem vi dermed opp i 95.

Kommunane gjentek oppmodinga om å halde det sosiale samværet på eit minimum, at arrangørar avlyser alle arrangement i helga, bruke munnbind, halde avstand osv. Og melder at dei ventar at smittetalet vil stige. I løpet av fredagen vart 700 personar koronatesta, og Ørsta-Volda ventar på svært mange testresultat.

Og kommunane presiserer at dei ønskjer i det lengste å unngå å måtte stenge ned lokalsamfunna Ørsta og Volda. Kommunane har tillit til at vi kan greie å snu dette saman, utan å måtte innføre lokale restriksjonar, og skriv:

"Dersom vi skal greie det må vi alle ta eit personleg ansvar for å stanse smittespreiinga."