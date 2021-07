Byrjar arbeidet med Skår-kaia

Nyheiter

Det har Johan Skår fått opplyst, og det er han glad for.

– No byrjar rivinga av den gamle, og så byrjar dei å pæle opp for den nye. Det er fantastiske nyhende for oss som er avhengige av ferja, seier Johan Skår.

Han ser for seg at det vert ny kai i løpet av september, og at framtida for ruta til Skår med det er sikra.

–No vert det normale og meir levelege tilstandar. Eg vil rose både politikarar og administrasjon i Ørsta kommune for at det har fått til dette, seier Skår.

Skår ferjekai vert reparert i sommar Kommunestyret har samrøystes vedteke å løyve til saman fem millionar kroner til reparasjon av ferjekaia på Skår.

Den gamle ferjekaia er falleferdig, og ferjeselskapet og fylkeskommunen meiner det ikkje er forsvarleg å legge til.

– På sikt håper vi og å få ny privat kai, slik at båtar kan legge til, seier Johan Skår.