Nyheiter

Natt til søndag vart ein bil stoppa for kontroll på Ørstavegen i Volda grunna høg fart. Politiet skriv på Twitter på at bilføraren, ein mann tidleg i 20-åra, vart meldt for ruskøyring og mista førarkortet.

I løpet at natta har politiet fått meldingar frå heile fylket om feststøy som har halde naboar vakne.

– På nokre av stadane har vi hatt patrulje innom for å avslutte festen, skriv politiet på Twitter.