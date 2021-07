Tek Skår inn i ei ny tid

Nyheiter

Ørsta kommune har lagt søknaden om minikraftverk på Skår ut på høyring. Det er Tussa som står bak utbygginga, som er så lita at det er opp til kommunen å gje løyve.

- Hovudårsaka til at Tussa ynskjer å fremje dette prosjektet for kraftutbygging, er å auke produksjonen av ny fornybar kraft og styrke drifts- og busettingsgrunnlaget på Skår. Utbygging av Skår minikraftverk vil gje om lag 4,7 GWh elektrisk kraft per år. Sjølv om kraftverket er lite, vil det gje eit verdifullt bidrag til å styrke kraftbalansen lokalt og regionalt, skriv Tussa i søknaden.

Tussa lovar ei oppgradering av ferjekaia, sikrare straumforsyning og breibandutbygging.

-Inntekter frå kraftverket vil styrke grunnlaget for busetnad på garden. Med landbruket som leveveg vil eit kraftverk vere avgjerande for å få nok inntekter til å kunne halde garden i hevd. Eit kraftverk kan gjere det meir attraktivt for yngre generasjonar å busetje seg og ta over bruka når den tid kjem, står det og i søknaden.