- Natteramnane får gode tilbakemeldingar, ikkje minst frå dei unge

- Også natteramnane og politiet gir gode tilbakemeldingar.

Natteramnane på beina igjen «Det trengst ei heil bygd til å oppdra eit barn» I natt er det natt til 1. mai, og for første gong på fleire år vert det natteramnar å sjå i Ørstagatene igjen.

Dette fortel Geir Arne Aarseth i Ørsta Lions.

Lionsklubben leier organisering og påmelding av natteramnane, ei or4dning som starta opp att i vår.

Geir Arne Aarseth fortel at Facebook-sida med folk som vil vere natteramnar har hatt jamn og god auke, og at det i dag er kring 180 medlemmer.

- Vi er på stadig utkikk etter nye, aktive medlemmer. Vi har eit hårete mål om å få 500 medlemmer i løpet av sommaren, fortel Aarseth.

I 17 mai-helga var 16 natteramnar i aksjon fordelt på tre kveldar.

- Dette viser at vi treng mange å ta av for unngå slitasje på dei som går.

Folk flest kan vere natteramn. Men der er nokre premissar.

- Dette handlar om ikkje å vere dømmande og at ein er hjelpsam og ein ansvarleg vaksen. Det er alt vi krev. Moralsk teieplikt er også viktig for å skape den tiltrua som er viktig for at ordninga skal fungere på en god måte, seier Aarseth.





Ein av aktørane i Ørsta som har gitt natteramnane gode tilbakemeldingar er Shell. Dei er så begeistra at dei vil spandere kaffi på natteramnane når dei er på oppdrag.

Ørsta Røde Kors Hjelpekorps sett også stor pris på den frivillige innsatsen som natteramnane gjer. Dei har no gitt natteramnane førstehjelpsmateriell verdt fleire tusen kroner, og har ivrig delt kunnskap om bruken av utstyret.

- Vi er særs takksame for all støtte, vi er avhengig av gode støttespelarar, seier Aarseth.

Lions-klubben er også særs nøgd med at Ørsta kommune har stilt med lokale og velvilje frå første stund.

- Vi håper alle som føler dei kan bidra som natteramn tek kontakt gjennom Facebook-sida vår «Natteravn Ørsta v / Lions club Ørsta», oppmodar Geir Arne Aarseth.