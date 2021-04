Seks nye smittetilfelle i Ålesund - fire i Stranda

Nyheiter

Måndag kveld vart det stafesta seks nye smittetilfelle i Ålesund kommune. Over førti smittetilfelle har blitt registrert dei siste dagane. Fem av dei seks nye smittetilfella er nærkontakter til andre smitta. Det siste smittetilfellet er relatert til innreise frå utlandet.

Ålesund kommune innførte strenge lokale tiltakt måndag.

Stranda kommune opplyser at fire personar i same hustand har testa positivt for covid-19.

- Smittesporing pågår, men Sunnylven barnehage er stengt frå tysdag 27. april til og med fredag 30. april, og Sunnylven omsorgssenter er stengt for besøkande inntil vidare, skriv Sunnmørsposten.

Grunna smitteutbrotet i Stranda kommune er det fleire i Sykkylven kommune som må gå i karantene, men førebels er ingen smitta i kommunen.