Kjell Arne Aurstad var styreleiar i K A Aurstad AS då selskapet gjekk konkurs 6. desember 2018. Tysdag møtte han i Søre Sunnmøre tingrett og vitna i saka der Cato Aurstad er tiltalt for kreditorsvik. Det sentrale temaet i utspørjinga frå førstestatsadvokat Bård Thorsen var styret si handsaming og syn på salet av maskinpakken på 20 millionar frå K A Aurstad AS til Aurstad Maskinutleige AS.