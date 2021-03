Nyheiter

Fredag kveld melder politiet om at det har vore ein slåstkamp ved Ørsta ungdomsskule. Fleire ungdomar skal ha vore involvert og to skal vere lettare skadd. Politiet melder at dei har kontroll på staden.

– Litt uklart kva som har skjedd. Vi snakkar med vitne på staden, skriv politiet på Twitter.

Politiet melde om hendinga klokka 19.50.