Dei nasjonale retningslinene for smitteverntiltak gir nokre geografiske utslag. Medan fotballaga i store kommunar som Oslo, Trondheim og Ålesund har fått grønt lys til å spele treningskampar mot kvarandre, og gjennomføre turneringar, har ikkje lag på Søre Sunnmøre kunne gjere det same. Årsaka er at det i slutten av februar vart opna for idrettsarrangement som samla deltakarar frå same kommune. Lokalt kom det raskt reaksjonar på tiltaka. Ordførarane på Søre Sunnmøre samla seg og oppmoda kommuneoverlegane til å vurdere regionen som eit eige område. Legane sende saka vidare til Statsforvaltaren. Fredag kom svaret. Konklusjonen er at det er tillate å arrangere kampar og cupar utandørs på tvers av kommunar. Dette skal berre bli gjort om smittesituasjonen i kommunane/regionen tillèt det.