Nyheiter

Det seier ordførar Stein Aam i Ørsta. Han vil ikkje henge seg på dei som no kritiserer regjeringa for moderat skeivfordeling av vaksinar. Følgjene av det er at nokre bydelar I Oslo aust og nokre kommunar med mange koronasmitta på Austlandet får ekstra vaksinar. 330 kommunar får då tre prosent færre vaksinar, mellom dei Ørsta og Volda.