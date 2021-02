Høgdepunktet for sanninga om freistnadane

Nyheiter

Vi har alle høyrt uttrykket - «Det er ikkje min feil». Eg er den yngste i familien av sju søsken, med ei mor som kunne verte så utruleg arg om ho fann ut at ein av oss søskena hadde fortalt ei løgn. Men uansett mammas oppmaningar til oss om å snakka sanninga hende det likevel at ein av oss plasserte skulda for det som hadde hendt på ein av dei andre søskena. Det er ikkje uvanleg at vi menneska dyttar vår eiga skyld over på andre som er uskyldige. Vi har så vondt for å faktisk stå for det vi har gjort. Eg og har dytta ansvaret for mine uheldige handlingar over på andre, og nokre gongar har desse skuldingane gjort svært vondt , men det har og gjort godt å kunne be om orsaking og tilgjeving i ettertid.

Det å dytte skuld på andre skjer stadig vekk overalt i verda over problem, enten dei har små eller store negative konsekvensar. Vi høyrer ofte små barn seie «det er ikkje eg som begynte». Meir alvorleg, vi høyrer maktfulle statsleiarar klandre andre nasjonar, eller til og med eigne medborgarar, for eigen mangelfull politikk eller økonomiske utfordringar. Eksempel på det siste er alle skuldingane vi har lest om i media relatert til opphavet og spreiinga av koronaviruset. Fakta kan til og med bli avvist med påstandar om «fake news». Vi menneskjer har blitt spesielt flinke til å dytte skulda for negative konsekvensar av eigne handlingar over på andre medmenneske eller andre forhold. Ofte seier vi «unnskyld, men det var ikkje heilt mi skuld likevel». Det hender og at vi tek æra for det positive arbeidet andre har gjort.

Historia i Mosebok 3:8-15 set scena for det ein på engelsk kallar «blame game». Å legge skulda på andre i staden for å stå oppfor våre eigne feil og møte konsekvensane av våre handlingar, er dessverre for mange menneskjer eit vanleg fenomen. Årsaka til at vi overfører skuld til andre er at vi ynskjer å skjule vår sårbarheit og våre svakheiter. Å ikkje tale sanninga er eit resultat av frykt for straff eller frykt for tap av truverd eller tillit. I slik frykt kan vi seie: «Eg kom for seint på grunn av trafikken», eller «Eg har gjort det dårleg på eksamen fordi læraren ikkje underviste bra nok». . Vi gøymer oss fysisk når vi har gjort noko galt for å unngå represaliar. Vi gøymer oss også bak unnskyldningar, bak forklaringar og vi skyldar gjerne på andre for å sleppe unna kritikk. Slik har det vore til alle tider – heilt tilbake til Adam som skulda på Eva, og Eva som skylda på slangen, når dei åt det forbodne eplet i Edens hage.

Fastetida er ei tid som vi kan bruke til å gå i oss sjølve og sjå oss sjølve i spegelen, møte og opprette dei feila vi har påført andre, og ta ei alvorsstund på kammerset og reflektere, slik at vi kan møte Guds spørsmål om kva vi har gjort for å unngå å bruke uansvarlege ord, og ikkje peike fingrar i ei annan retning enn oss sjølve. Mor mi brukte ofte ei anekdote når ho skulle vise oss konsekvensen av å peike finger: Rettar du peikefingeren på nokon, retter tre andre fingrar mot deg sjølv, sa ho. Vi må vere sterke nok til å ta ansvar for det gale vi har gjort, og ha nok mot til å rette opp dei feila vi har påført andre. Slik trur eg at Gud ynskjer det av oss. Guds lover er ikkje meint til å skade oss, men til å beskytte oss mot skade.

Bønn: Herre, skap i meg eit lydig hjarta som vil følge og avlyda di lov.

8 Då høyrde dei lyden av Herren Gud som vandra omkring i hagen i den svale kveldsbrisen. Og mannen og kvinna gøymde seg for Herren Gud mellom trea i hagen. 9 Men Herren Gud ropa på mannen og sa: «Kvar er du?» 10 Han svara: «Eg høyrde lyden av deg i hagen og vart redd fordi eg er naken, og eg gøymde meg.» 11 Då sa han: «Kven har sagt deg at du er naken? Har du ete av det treet eg forbaud deg å eta av?» 12 Mannen svara: «Kvinna som du gav meg å vera saman med, ho gav meg av treet, og eg åt.» 13 Herren Gud spurde kvinna: «Kva er det du har gjort?» Kvinna svara: «Slangen narra meg, og eg åt.» 14 Då sa Herren Gud til slangen: «Forbanna er du, utstøytt frå alt fe og alle ville dyr fordi du gjorde dette. På buken skal du krypa, og støv skal du eta alle dine levedagar. 15 Eg vil setja fiendskap mellom deg og kvinna, mellom di ætt og hennar ætt. Han skal råka hovudet ditt, men du skal råka hælen hans.»

