Jublar over ferjesiger

Nyheiter

SV-politikar Marit Aklestad jublar over at ferjeprisane vert halvert. SV var med i fleirtalet på Stortinget som tysdag vedtok lågare ferjeprisar.

- For oss som kjempar for fleire, grønare og billigare ferjer som alternativ til dyre fjordkryssingar, er dette ein viktig siger, seier stortingskandidat Marit Aklestad i ei pressemelding.

- Den er og i tråd med utkast til partiprogram og fråsegna vi nyleg vedtok på fylkesårsmøtet. Men først og fremst er dette viktig for økonomien til dei mange i fylket vårt som er avhengige av ferja til dagleg, og som har hatt dels store utgifter til pendlinga, heiter det i skrivet til pressa.

Uheldig

- Ferjene er ein del av vegnettet langs kysten. Den kraftige auken i ferjetakstar siste åra har slått svært uheldig ut for alle som er avhengige av ferje, seier Aklestad.

-Vi har hatt tett dialog med forhandlarane våre på Stortinget, Kari Elisabeth Kaski og Arne Nævra, som har lagt vekt på nettopp den store ekstrakostnaden for folk som bur i distrikta.

I vedtaket heiter det at Stortinget ber regjeringa kome med framlegg til reduserte prisar allereie i år, og sidan leggje fram ein forpliktande plan for halvering av prisane både på riks- og fylkesvegferjer. Lågare takstar for pendlarar skal prioriterast, og reduksjonen skal betalast av staten.

- Billigare ferjer er berre eitt av mange tiltak som må til for å snu den aukande sentraliseringa. Det siste året har mint oss om føremonene med spreidd busetnad, både med tanke på å hindre spreiing av virus, og for å halde oppe evna til å produsere mat til eiga befolkning, heiter det i pressemeldinga.

- Vi har også sett at mange vil bu desentralisert når arbeidet kan takast med kvar som helst i landet. Med Birgit Oline Kjerstad på Stortinget frå hausten, vil vi få eit sterkt talerøyr for distrikta og ferjefylket Møre og Romsdal. Ho bur sjølv på ei øy, og kjenner på kroppen korleis det er å vere avhengig av ferjer, seier Marit Aklestad.