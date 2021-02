Fryktar at driten frå ålesundarane skal nå Vartdalsstranda

Nyheiter

Det skriv kommunestyrerepresentantane Liv Randi Volle og Per Ivar Lied, begge Sp, i eit spørsmål til kommunedirektøren.

Dei ber kommunedirektøren sikre seg informasjon frå Ålesund og Sula om moglege konsekvensar frå sjø- og landareal i Ørsta.

Sula og Ålesund kommunar arbeider med å byggje eit stort kloakkreinseanlegg ved Kvasneset i Sula kommune.

– Med utslepp i Storfjorden nær kommunegrensa til Ørsta i sjø. Har Ørsta kommune fått dette planlagde anlegget til uttale? Om ikkje, legg vi til grunn at årsaka er at lokalisering framleis er under drøfting i Ålesund og Sula, seier Lied og Volle i brevet til kommunedirektøren.

Dei fortel at dei har vorte kontakta av fleire personar som er uroa, og det gjeld både næringsaktørar og privatpersonar.

Dei meiner Ørsta kommune må få meir informasjon om planane.

– Dette blir eit av dei største kloakkanlegga mellom Bergen og Trondheim, med planlagt kapasitet for 70.000 personar. Fjord er dårlegare resipient/mottakar av reinsa kloakk enn hav, og det verkar lite logisk og miljøretta å leggje eit slikt anlegg og utslepp innover i fjorden, heller enn ut mot havet. Fjordstraumane varierer, og straumbildet verkar så langt ikkje skikkeleg avklart, seier Volle og Lied.

Dei viser til at det er fleire badestadar i Ørsta sitt område som er nært anlegget.

– Og det er også både oppdrettsanlegg og andre næringsaktørar som er avhengig av reinast mogleg sjøvatn, kommenterer Lied og Volle.