Volda si soulstjerne med sjeldan Ørsta-konsert

Volda si lokale soulstjerne, Øyvind Lied, inntek torsdag 18. mars kulturhuset i Ørsta med vestkyst-musikk som inneheld både soul, funk og anna.

- Det er lenge sidan eg har fått spelt ute grunna pandemien. Difor gler eg meg utruleg til å få halde konsert att, seier Lied.

Øyvind Lied, som er ein virtuos på keyboard, har bak seg ei lang musikkarriere. Lied var i fleire år drivkrafta i gruppa Anthill, seinare Westpoint som vart lansert internasjonalt på plate. Seinare har Lied vore utøvar i ei rekkje band. Han har også vore produsent, er dirigent for fleire kor og er komponist. Lied har spesielt lagt ned mykje arbeid med Merkesteinane. I fjor fekk han kulturprisen i Volda for allsidig innsats for kulturlivet gjennom mange år.

Til konserten på kulturhuset har Lied samla eit knippe røynde, lokale songarar og musikarar: Vence Vartdal Leite (vokal), Janne Grytten Skarstein (vokal), Dan Aasebø (gitar) og Svein Hunnes (bass). Bandet kjem til å framføre mange av Øyvind Lied sine eigne låtar, og kanskje andre ting.

Pandemien gjer at det er avgrensa kor mange billettar som kan seljast på Ørsta kulturhus.