Nabo-protest mot byggjeprosjekt i Volda sentrum

Eveline og Torbjørn Sørheim protesterer mot utbyggingsplanane på "Møre-tomta" i Volda sentrum, og inviterer politikarane på besøk for å vise korleis bygget vil skygge for dei. Dei bur i Smiths gate, og vert næraste grannar til nybygget/bustadblokka som byggherre Tore Aarflot ynskjer å oppføre der.

I eit brev til Volda formannskap skriv dei blant anna:

Solfattig

«Vi får eit seks-etasjers hus rett over gata. Nøyaktig der morgonsola stig opp for oss. Der vi kan sjå opp i skogen, fram til Hestehornet. Bygget vil ta bort mykje dagslys, og skugge for hus og hage».

Dei viser vidare til at dei misser utsikta over fjorden, og at dei fryktar for innsyn og verdi-forringing av eigedommen sin.

Og inviterer altså Volda-politikarane på besøk for å ta forholda i augesyn.

"I sin fulle rett"

- Alle naboar er sjølvsagt i sin fulle rett til å protestere, så slike innspel må vi naturlegvis berre ynskje velkomne, seier byggherre Tore Aarflot, som elles legg til at det planlagde bygget ikkje vil ha seks etasjar i heile si breidde.

Den planlagde sjette-etasjen er tenkt å bli på rundt 70 kvadratmeter.

19 leilegheiter

Blokkene med 19 leilegheiter skal byggjast rundt og over redaksjonshuset til avisa Møre, der det etter planen skal vere avisproduksjon gjennom heile byggjeperioden.

Arkitekt Georg Grimstad skriv at ein for å skape dynamikk og harmoni er bygningen splitta av eit trapperom og heis med glas i veggar og tak. Gjennom denne kan ein frå bakkeplan sjå kyrkjespiret frå Smiths gate.

Babylon

Grimstad skriv vidare

«Ein vil legge til rette for opparbeiding av vegetasjon på taket som mogleggjer ei foredling av det samla inntrykket i retning av «Babylons hengande hagar». På taket er det etablert ein inntrekt paviljong med terrassar i tilknyting til heis- og trappehuset. Denne er etablert som samlingsstad for bebuarane i blokka og andre besøkande, som vi gjerne tenkjer vert seniorar i sentrum.»

Arkitekt Grimstad viser elles til at Volda-politikarane i kommuneplanen ynskjer å fortette sentrum. Dette for betre å utnytte infrastrukturen, avlaste omkringliggjande bustadområde, og legge til rette for meir aktivitet og liv i sentrum.