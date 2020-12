Vil kjøpe dette arealet

Nyheiter

På Barstad i Barstadvik ønsker WM Maskin AS å kjøpe areal for for å nytte det tillagringsplass med garasjeanlegg.

- Firmaet har i dag to tilsette, og har lastebil,traktor og gravemaskiner som dei treng lagringsplass til. Fram i tid kan det vere aktuelt å utvikle arealet, heiter det i sakspapira til landbruksutvalet.

Det er på gnr 90 bnr 31 og 32 på Barstad verksemda ønsker å kjøpe tomt for entreprenørverksemd. I dag er det Barstadvik idrettslag som eig arealet. Det vart kjøpt i 1946 til idrettsføremål, men anlegget vart ikkje ferdigstilt. Arealet er ikkje regulert, og ligg i LNF-område sone C. Arealet er ikkje dyrkbart og er registrert som skogsmark.

Landbruksutvalet hadde ingen merknader til tiltaket.