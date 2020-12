Nyheiter

Gjennom mange år har Ørsta kommune betalt eit tilskot til Ørsta IL fotball for kunstgrasbana. Tilskotet har gitt kommunen tilgang på bruk av kunstgrasbana til mellom anna kroppsøvingstimar for skulane. I 2019 var siste året at tilskotet vart utbetalt. Partane har vore i møte for å forhandle fram ein avtale om bruken av kunstgrasbana for 2020. Ifølgje fotballgruppa var det munnleg semje mellom partane 21. august i år. Kommunen skulle kome med forslag om ein skriftleg avtale, men etter møtet har kommunikasjonen med kommunen vore vanskeleg.