Reagerer sterkt på forslag om å stoppe reguleringsplan

– Vi føler oss førte bak lyset

– Vi har betalt for dei dyraste tomtene som nokon gong er selde i Ørsta. No fell fordelane ifrå. Vi som er i ferd med å etablere oss, og skal vere neste generasjon ørstingar, fortvilar over Senterpartiet sine handlingar.