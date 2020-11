Nyheiter

Område B10 på Fremre Mo er tenkt som neste steg i bustadutviklinga i Ørsta sentrum. Totalt er det planlagt om lag 260 nye bueiningar i området og det vil vere eit bustadområde for om lag 572 personar. Bustadfeltet skal knytast saman med feltet på Øvre Mo. For å kunne realisere planen vil om lag 150 dekar dyrka og dyrkbart areal bli nedbygt. I staden for at planen vart lagt ut til offentleg ettersyn etter handsaming i formannskapet ville Senterpartiet at planen skulle stoppast.