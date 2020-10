Nyheiter

Det seier fylkesordførar Tove-Lise Torve (Ap).

Ho registrerer at Mørenett AS har kome med innvendingar mot at fylkeskommunen skal meine for mykje om organiseringa av det framtidige regionale straumnettet i fylket.

– Vi har ikkje mynde til å gripe inn i korleis aktørane vil organisere nettet, men vi kan ha ei meining, seier Torve.

Saka om den framtidige organiseringa av regionalnettet var oppe i fylkesutvalet sist måndag. Då vart saka utsett.

– Årsaka var at saksutgreiinga kom fredag ettermiddag, og med tilleggsdokument i løpet av helga. Då meinte utvalet at det var best å utsetje saka, og slik at dei forskjellige partigruppene kan handsame saka internt før vi tek ho att i fylkesutvalet, seier Torve. Saka vert handsama i eit ekstraordinært møte i fylkesutvalet 4. november.

– Då er det opp til partigruppene å gjere seg opp ei meining, seier fylkesordføraren.