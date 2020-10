– Uakseptabelt at vi ikkje har akuttberedskap

Nyheiter

– Vi treng akuttberedskap både for ambulanseoppdrag og utrykking for brannvesen.

Det skriv representantar for grendelaga i Urke grendelag, Norangdal grendelag, og for Hotel Union Øye, i eit brev til politikarane i Ørsta kommune.

Dei skriv at dei har forstått det slik at avtalen kommunen har med skyssbåt på Hjørundfjorden går ut i 2020 og skal reforhandlast.

I dag er det Christian Gaard som har avtale med kommunen.

– I samband med førre anbod var grendelaga i fjorden med på å gi innspel. Det var difor særs skuffande for oss å seinare oppdage at kontrakten som var inngått ikkje inneheld krav om akuttberedskap, men berre såkalla samfunnsberedskap, med krav om utrykking i løpet av 24 timar, skriv dei.

Og held fram: – Bygdene Trandal og Skår er utan vegsamband. Bygdene Urke og Norangdal er ofte om vinteren, med stengd Norangsdal, også utan vegsamband. Det betyr at når ferja sluttar å gå om kvelden, og Norangsdalen er stengd, vil vi vere heilt avhengig av at vêret er så bra at helikopter kan rykke ut, dersom uhellet er ute.

– Dette er heilt uakseptabelt for bygdene langs fjorden. Det er diverre for mange gonger vi har opplevd at helikopter ikkje kan kome pga. dårleg vêr. I desse tilfella har skyssbåten rykka ut så raskt han har fått telefon frå 113, men slik avtalen er kunne skyssbåtføraren har vore vekke og ikkje vore klar til å rykke ut. Dette at vi er avhengig av velvilje frå skyssbåtførar er ikkje haldbart.

– For ei tid tilbake opplevde vi nett dette. Det var seint på kveld, dalen var stengd og helikopter og ambulanse kom seg ikkje lengre enn til Sæbø. Dårleg vêr gjorde at helikopteret ikkje kunne flyge til Urke. Rask utrykking frå skyssbåten sikra at ambulansepersonell og lege vart henta på Sæbø og skyssa til Urke. Pasienten vart så skyssa med båten tilbake til Sæbø der ambulanse og helikopter stod.

– Vi vil også trekke fram det kritiske i at det ved eventuell brann, stengd dal og dårleg vêr, ikkje kan kome brannvern med røykdykkarar frå Sæbø, Ørsta eller Hellesylt. Særleg for hotellet, som no satsar på heilårsdrift, vil dette vere eit stort usikkerheitsmoment. Vi vil difor på det sterkaste oppmode kommunen om å arbeide for å få til ein avtale som sikrar akuttberedskap i fjorden.