Nyheiter

I desember 2019 vart det gjort vedtak i kommunestyret om at Ørsta kommune skulle sette i gang med Omstillingsprosjektet 2020. Seinare har politikarane etterspurt konkrete tiltak frå prosjektet. Kommunedirektør Wenche Solheim la fram ei liste for tiltak i 2021 og ei lista for kva saker politikarane skal få til handsaming før oktober 2021.