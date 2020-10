8. klassekveld på Kaihuset

Nyheiter

Tysdag og torsdag inviterer Kaihuset i Ørsta til open kveld for åttandeklassingar.

«Vi ynskjer å vise fram huset til dei nye åttandeklassingane, så desse to kveldane vert det berre ope for åttandeklassingar. Inngang er sjølvsagt gratis», skriv dei tilsette i Kaihuset på Ørsta kommune si heimeside.

Det vert turneringar i FIFA, biljard og AirHockey, DJ-kurs, omvising på Kaihuset, quiz, pizza, loddtrekning, konkurransar og mykje anna moro.

Og ein følgjer sjølvsagt strenge korona-tiltak, med maksimum femti besøkjande, og alle skal registrerast med namn og telefonnummer. Metersavstand og god hygiene er sjølvsagt eit must. OG: Dei som er sjuke må halde seg heime

For å ha oversikt over kor mange som kjem, ynskjer ein påmelding på førehand.

Og fredagskvelden er det duka for endå meir moro: Då vert det open hall i Ørstahallen for all ungdom mellom tretten og atten år.