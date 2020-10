– Har teke for lang tid

Nyheiter

Ørsta kommunestyre vedtok ei tilleggsløyving på 1.068.00 kroner til Ørsta ungdomsskule, i møte torsdag. Løyvinga kjem i tillegg til tidlegare løyving, på 1,8 millionar kroner.

Pengane skal gå til oppgradering av himling og ny utvendig taktekking grunna fuktskadar i ein klasseromsfløy. Det vart i mars oppdaga fuktskade i himling over to musikkundervisningsrom, musikklager/grupperom og teknisk rom/lager, samla areal om lag 175 m². Dette er rom som ligg i ungdomsskulen sitt areal som grensar til den gamle Ørstahallen. På grunn av funn av mugg på gipsplater og spikarslag er klasseromma stengde for undervisning. Etter at kommunen fekk tilbod på reparasjon, viste det seg at kostnadene er høgare enn kalkulert, og ei tilleggsløyving måtte til.

– Kvifor tek dette så lang tid? Dette problemet dukka opp i vår, og lovnaden var at skulen skulle få begynne å bruke klasseromma att etter haustferien. Ungdomsskulen slit med kapasitetsproblem, så dette hastar, sa Gunnar Knutsen (V).

Sjølve arbeidet er rekna å ta om lag 3–4 md., i tillegg kjem tid til planlegging, og tilbodsfase med entreprenør før byggestart.