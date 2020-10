Kaldenderen til Oclin var tom i mars - no er dei fullbooka

Nyheiter

Sist helg var det høgtidsstund i Nidarosdomen med katolsk bispeordinasjon. Eit arrangement som vanlegvis ville samle mykje folk. Koronasituasjonen gjorde det annleis, men gjennom strøyming nådde levande bilete mange i Noreg. Produksjonen stod medieselskapet Oclin for. Oclin er det tredje selskapet etter NRK og NEP som får lov til å rigge seg til i Nidarosdomen. For nokre månader sidan var ikkje framtidsutsiktene så lyse for Oslo- og Volda-baserte selskapet.