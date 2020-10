Åtvarar mot kattepest i Ørsta

Nyheiter

(Sunnmørsposten): Det var i førre veke at parvoviruset, kattepesten, vart påvist hos ein kattunge. Kullsystra hadde blitt brått sjuk og døde. For å finne ut kva som var gale med den alvorleg sjuke kattungen som framleis var i live, sende Lødemel avføringsprøver inn for analyse. Dei kom tilbake positive for blant anna kattepest.