Volda vann borte på ein dårleg dag

Nyheiter

– Vi kan dele prestasjonen i to, eg er kjempefornøgd med forsvaret, men i angrep så slit vi heile kampen. Samtidig er det ein positiv ting at vi klarer å vinne på ein dårleg dag. Jentene jobbar og slit heile kampen og vi får med oss to poeng, og det er eg veldig fornøgd med, sa Volda-trenar Halldor Stefan Haraldsson til Sunnmørsposten etter kampen.