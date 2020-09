Krev betre verkemiddel til kultur og reiseliv

Nyheiter

Regjeringa foreslår ei samla tiltakspakke for reiselivet på nær 1,5 milliardar kroner.

Fylkespolitikarane i Møre og Romsdal meiner dette er positivt, men etterlyser samtidig ordningar som er meir føreseielege og som treff breiare, heiter det på fylkeskommunen si heimeside.

– Møre og Romsdal er blant fylka som kom godt ut i kampen om feriegjestane. Men no har det stilna. Og det er ikkje noko som tyder på at koronasituasjonen går over med det første. Dei fleste reiseliv- og kulturbedrifter har minimalt med eigenkapital å tære på. Derfor treng vi ordningar som i større grad vil bidra til ei langsiktig og berekraftig utvikling, seier fylkesordførar Tove-Lise Torve.

Fylkesutvalet vedtok nyleg eit innspel til statsbudsjettet:

«Krisa i opplevingsnæringa er ikkje over. Reiselivs- og kulturbedriftene må ha føreseielege og tilgjengelege verkemiddel som sikrar mangfaldet og bygger ei berekraftig opplevingsnæring med heilårsarbeidsplassar.