- Vi ønsker ikkje at Sollia barnehage skal leggjast ned

Nyheiter

Eit kjøp av Bratteberg barnehage til 37 millionar kroner vert no handsama politisk i Volda kommune. Ved eit oppkjøp er tanken å legge ned Sollia barnehage og overføre dei tilsette til Bratteberg barnehage. Sist veke gjekk tenesteutval for oppvekst og kultur inn for eit kjøp av Bratteberg barnehage.

At Sollia barnehage skal leggast ned har vore omstridd. Fleire foreldre tek no til ordet for å heller bygge ny barnehage på tomta til Sollia og Oppigarden barnehagar.

– Slik Sollia barnehage står no er den utsliten. Dei tilsette kan ikkje jobbe under slike forhold mykje lenger, og borna våre kan ikkje opphalde seg der. Vi meiner kommunen bør vurdere eit tredje alternativ: nybygg på Sollia/Oppigarden-tomta, slik tilsette, foreldre og born ønskjer, skriv Eirin Finnes Skjåstad, Birthe Molvik Bjerkan og Karen Lomeland Jacobsen i eit lesarinnlegg. Innlegget er og signert av tjueein andre foreldre.

Dei viser til at kjøp av eit modulbygg som kan erstatte Sollia og Oppigarden. Prisar på modular som har blitt henta inn ligg på 31,8 millionar kroner og 47,55 millionar kroner.

– Vi meiner at det er ein stor svikt i kommuneadministrasjonen sin tilråding; prisen dei har lagt til grunn for eit nybygg. Vi har med konkrete tilbod dokumentert at ein kan byggje billegare.

– Med ein nøktern, men ok standard, kan ein byggje ein ny barnehage som er like stor som Bratteberg for mellom 40 og 50 millionar.

Foreldra meiner at eit nybygg vil vere de beste for kommuneøkonomien.

– Då oppnår ein målet om større einingar og lågare driftsutgifter pr. barnehageplass. Ein er garantert full barnehagedekning i dei kommunale barnehagane, fordi dei ligg der etterspørsel er. Ein skal ikkje ut med nye millionar for å oppgradere/flytte Oppigarden om kort tid. Og ein står med eit heilt nytt barnehagebygg, i staden for eit nesten 10 år gammalt bygg øvst i Bratteberg. Skal Volda nok ein gong spare seg til fant fordi ein ikkje ser det heile bildet?