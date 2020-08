– Eg trur folk likar å eige noko som er heimelaga, noko som ein ikkje finn i butikken elles

Nyheiter

I mars kjeda 22 år gamle Oda Therese Egset Opsal seg noko grusomt etter som den berømte koronaen sette ein mellombels stoppar for både skulegangen og jobben hennar. Med mykje tid til overs byrja jenta frå Mork i Volda å produsere klede under eige namn. No er ho i startfasen av noko ho ein dag håper ho vil kunne leve av.