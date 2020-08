Volda-studentane skal få kjærleikssorg-hjelp

Nyheiter

Gratis kveldsmat i eksamenstida, samtalar om alt frå kjærleikssorg til studieteknikk, hukommelseskurs, stress-ned-yoga og «kjeldesortering» på biblioteket. Tilboda til studentane i Volda går utover dei faglege.

Skulen har nemleg si eiga velferdsgruppe, som skal vere med på å gjere tida som student enklare og tryggare. I gruppa finn vi rådgjevarar, studentprest, studenthumanist og bibliotekstilsette. Studentparlamentet er med, likeeins studieadministrasjon, studentsørvis og kommunikasjonskontoret ved høgskulen.

Lone Ellingvåg Knutsen er blant dei som er med – og ho er forresten første studenthumanisten i Noreg.

– Alt ligg til rette for at det skal vere enkelt å vise studentkjærleik. Her er korte avstandar mellom folk, bokstavleg tala. Dørene er opne, vi opererer ikkje med kø-lapp, seier student-humanisten.

Gratis eksamens-kveldsmat og hjelp til å kome over kjærleikssorga er altså to av tilboda. I vår vart det også starta ein korona-podcast – for å hjelpe studentar som sat åleine. Og kanskje trenge hjelp med alt frå virus-redsle til motivasjon til å studere vidare.