Dalsfjorden rundt - ein kortreist langtur

For nokre år sidan gjekk eg Hjørundfjorden rundt. No hadde ideen om å gå Dalsfjorden rundt festa seg i bakhovudet. Siste veka i juni var det varsla nokre dagar med bra vêr, men luka var ikkje så stor. Etter ein regnversperiode skulle det verte lettare frå mandag 25. juni, men allereie torsdagen trua dei med kraftig regn igjen. Eg la ein omtrentleg plan for turen, og pakka telt og utstyret som trengtest.