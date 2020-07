Gode erfaringar med elektroniske dagbøker

Nyheiter

Alle norske sjukehus innførte adgangsavgrensing då korona-pandemien for alvor kom til Norge på seinvinteren, også for pårørande. På intensivavdelinga ved Volda sjukehus opplevde de at det vart et problem at pårørande ikkje var til stades i avdelinga, heiter det på Helse Midt-Noreg sine heimesider.

– Ettersom dei vanlegvis er mykje på besøk og følger utviklinga til pasienten tett, er pårørande ein viktig ressurs i bearbeidinga etter eit intensivopphald, seier Bodil Brænde Helle, intensivsjukepleier ved sjukehuset i Volda til nettsidene til helse Midt-Noreg.

Ho fortel at det er vanleg at intensivavdelingar skriv dagbok til intensivpasientar, men i papirform. På grunn av smittevernomsyn under korona-situasjonen vart ikkje dette lenger mogeleg

Lånte prosedyrar frå OUS

Fleire av sykepleierne ved avdelinga hadde tidlegare erfaring med pasientdagbok, så de begynte å undersøke moglegheita for å etablere ein elektronisk dagbok. Var det i det hele tatt lov juridisk?

På nettsidene til Oslo universitetssjukehus (OUS) fant de ein elektronisk handbok om nettopp elektronisk dagbok. Den var veldig godt bearbeidet, evidensbasert, med mange gode lenker, fortel Brænde Helle.

– Det var et veldig godt og grundig dokument og nettopp det vi var på utkikk etter. Vi tok kontakt med OUS og fekk løyve til å bruke deira prosedyre så framt vi opplyste om det. Parallelt undersøkte vi det juridiske rundt ei slik elektronisk pasientdagbok og begynte forberedelsene med å få dette inn i vårt eige journalsystem, seier ho.

Vert invitert til ettersamtale

Ganske snart var pasientdagboka oppe og gjekk. Sjukepleiarane kunne skrive dagboka inne hos pasientane og det vart sett ned ein liten ressursgruppe med særleg ansvar for å følge opp prosjektet. Ressurspersonane hadde et særleg ansvar for å følge opp språk og flyt i teksten, samt å luke bort unødvendige gjentakelser. Det bidrog til å trygge de sykepleierne som ikkje hadde erfaring med å føre dagbok.

Ettersom det er ei intensivavdeling, og pasientane ofte ikkje er helt friske når de skrivast ut, er det mest hensiktsmessig at de kjem tilbake nokre veker seinare og får referert innhaldet og sett bileta i dagboka i ei ettersamtale, fortel Brænde Helle. Litt meir friske pasientar har fått med seg dagboka heim etter enda behandling.

Ønskjer elektronisk dagbok i Helseplattformen

Tilbakemeldingane så langt har vore utelukkande positive.

– For oss har dette hatt ein verdi. Vi la ned ei iherdig innsats, men det vart veldig bra. Vi har berre fått positive tilbakemeldingar frå pasientane som har vore med på dette, seier Brænde Helle.

Førebuingane for å få dagboka inn i det noverande journalsystemet, er også gjort med tanke på Helseplattformen. Dagboka er integrert elektronisk i Doculive.

– Vi har spelt inn til Helseplattformen at dette er noko vi ønsker å ha med oss vidare. Dette er framtida, seier Brænde Helle til nettstaden.