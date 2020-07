Minst halvparten av undervisninga på skulen

Nyheiter

Alle studentar ved Høgskulen i Volda vil i haustsemesteret få minimum halvparten av undervisninga med fysisk oppmøte på skulen. Sjølv om det betyr undervisningstimar litt lengre utover dagen, er prorektor Odd Helge Mjellem Tonheim overtydd om at løysinga er ein klar fordel for studentane.

Det står å lese på heimesida til Høgskulen i Volda.

Smitteverntiltak gjer at ein må gjere litt om på undervisninga for hausten 2020 ved Høgskulen i Volda. Krav til større avstand mellom folk gjer at undervisningsromma knapt kan huse halvparten så mange som normalt.

Difor har ein inngått avtalar om å leige lokalar utanfor høgskuleområdet, som Studenthuset Rokken og Uppheim, for å få plass til mest mogleg undervisning med fysisk oppmøte. Dette er lokalar som kan samle store klassar som til dømes Sosialt arbeid barnevernspedagog og sosionom. Store klassar kan også Idrettsbygget huse, som ein i fem veker i starten vil gjere om til eit stort klasserom, der det vil vere plass til 90 studentar samtidig.

– Vi har klar timeplanen for dei fire første vekene, og i starten av august vil timeplanen for heile haustsemesteret kome på plass. Det er gledeleg at alle studentar som normalt skal ha undervisning med fysisk oppmøte, vil få minimum 50 prosent av dette. Totalt vil ein stad mellom 50 og 70 prosent av undervisninga skje fysisk på høgskulen, og vi prioriterer førsteårsstudentane, fortel prorektor Odd Helge Mjellem Tonheim.

For å få til mest mogleg – altså 50 prosent – undervisning med fysisk oppmøte, må ein også strekkje skuledagen, og den normale undervisningstida i haustsemesteret vil difor vere klokka 08.30-18.15.