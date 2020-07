50 år gammalt rot skjemmer ut fjellet

Nyheiter

Etter fleire snøvintrar på 60-talet vart det sett opp vindskjermar på toppen av Nivane som skulle førebyggje snøras. Det gjekk ikkje så mange år for ver og vind tok knekken på installasjonane.

Om lag 50 år etter ligg restane der enno, og sidan dei er laga av metall vert dei ikkje brotne ned.





Turgåar Ola Lingås etter lyser opprydding, og han meiner det er ein jobb for tekniske tenester i Ørsta kommune.

– Eg var på Nivane to gongar i fjor, og tok då desse bileta, som eg la ut på Facebook. Mange reagerte på bileta. Det er ei skam og er skjemmande for naturen. Og der folk.og dyr ferdast kan dei skade sei slik det ligg no. Dette kan ikkje fortsette å vere slik, seier Ola Lingås.

Møre-Nytt prøvde fredag å få ein kommentar frå kommunen ,men der var det ingen som visste kven som har ansvaret for saka.