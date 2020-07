– Våren 2019 var ein trasig hekkesesong, men i år vart det overraskande bra

Nyheiter

Sunnmøre ringmerkingsgruppe har fleire kassefelt på Sunnmøre. Dette gjer at vi kan følgje med på trekkmønsteret og bestandsutviklinga for fleire artar slik som svartkvit flugesnappar, raudstjert, spettmeis, svartmeis, blåmeis og kjøtmeis og kattugle.

Våren 2019 var ein trasig hekkesesong ettersom det kom ei veke med striregn og temperaturar ned mot 1°C då ungane vart fôra og skulle ut av reiret. Ungane blir fôra med insekt, og dette vart katastrofalt ettersom insekta sluttar å vere aktive ved temperaturar under 6°C. Svært mange kull svalt i hel og vi har vore spente på korleis dette kom til å verke inn på årets hekkesesong.

Til vår store glede vart tilslaget i kassene i Daleteigane denne sesongen overraskande bra. Vanlegvis tek det nokre år før alle kassene i eit nytt felt vert oppdaga, men heile 16 av 24 kasser var i bruk. Hekkeperioden var prega av fint vêr og bra temperaturar, så ungane kom seg ut av kassene i fin form.

Det var i hovudsak kjøtmeisene som hadde flytta inn, nokre blåmeiser og også ein svartkvit flugesnappar hadde bygd reir. Kvepsen tok over sistnemnde kasse før det vart lagt egg. Det er venta at tal på svartkvit flugesnappar i kassene vil auke i åra framover. Svartkvitane er langtrekkarar og kjem til hekkeplassane seinare enn meisene. Når dei først har tatt i bruk ei kasse kjem dei gjerne tilbake år etter år, det same gjer ungane som er klekte der. I eit kassefelt med 60 kasser på Hellesylt har ein hanne kome att til same kassa tre år på rad! Ikkje verst for ein liten kar som kjem flygande heilt frå sør for Sahara.

Fordelinga for kassene i Daleteigane sesongen 2020 vart som følgjer:

Kjøtmeis: 78 reirungar fordelte på 12 kull.

Blåmeis: 18 reirungar fordelte på 4 kull.

Fuglane får sett på ein aluminiumsring i passe storleik. På ringen står eit unikt nummer, i tillegg til Stavanger Museum, Norway. Alle opplysningar vert rapporterte til Ringmerkingssentralen i Stavanger. Når ein fugl med ring seinare vert funne eller fanga av andre ringmerkarar og ringnummeret vert rapportert til Ringmerkingssentralen vil ringmerkaren få beskjed. Det blir spanande å sjå kor fuglane i Daleteigane endar opp.

Med å sette opp fuglekasser kan ein hjelpe dei hòlrugande artane med å finne reirplassar. Hòlrugarar leitar etter naturlege hòlrom og tek ofte i bruk gamle hòl som hakkespettane har laga. Det er stor konkurranse om desse ferdiglaga reirhòla, og hakkespettane er avhengige av gamle tre for å hakke dei ut. Overdriven rydding av skog langs markar og vassdrag har medført at mange gode hòltre har forsvunne. Daleteigane er slik sett ein flott biotop for fleire hakkespettartar slik som flaggspett, kvitryggspett, dvergspett, grønspett og gråspett. Bruk av fuglekasser er eit fint supplement der det er mangel på naturlege hòltre.

Elles har trastane hatt ein god hekkesesong og det var mykje både gråtrast, svarttrast, måltrast, ringtrast og raudvengjetrast i Daleteigane. Ei haukugle var innom og hagesongaren held konsert fleire kveldar.

På seinhausten vil kassene verte tømde for gamalt reirmateriale slik at fuglane kan nytte dei til overnatting i vinter og dei er klare til neste sesong. Ståltrådane som kassene er festa med vil verte justerte slik at dei ikkje skadar tre som veks.