Stenger Saksa parkering

"Den gamle Saksa parkering vil dessverre bli stengt f.o.m. i dag (torsdag) pga. forvirring ved dei to parkeringane. Mange betaler til feil og vi som bur her må ta jobben med å rydde opp i rotete parkering, og det tar mykje tid og krefter."

Dette skriv eigarane av dei eine av to parkeringsplassar ved byrjinga av råsa opp til Saksa på Urke på Facebook .

På staden har det vore to parkeringsfelt, med to ulike opplegg for betaling.

– Det er uheldig at parkeringa vert stengd, men vi får håpe det ordnar seg. Og på Urke er vi løysingsorienterte, seier Venke Urke Oksavik i Urke grendelag.

Ho oppmodar tilreisande om å nytte parkeringa ved grendehuset, litt lengre unna.

– Vi jobbar og med andre alternativ. Så folk som kjem til Urke skal klare å finne ein parkeringsplass, seier ho.

Saksa turstiforeining har mykje av ære for at folk strøymer til Urke for å gå på Saksa.

– Vårt mål er å skape aktivitet i bygda, og vi meiner det er viktig å legge til rette for besøkande, også når det gjeld parkering. Samstundes har eg forståing for at det er krevjande for eigarane av parkeringsplassen, seier Are Urke i Saksa Turstiforening.