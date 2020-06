Støtte til Statens Hus i Volda

Nyheiter

Ei samrøystes Fylkesutval i Møre og Romsdal støttar Volda kommune sitt kandidatur til å bli ein «Statens hus»-pilot.

Statens hus-tiltaket skal sikre statlege arbeidsplassar i distrikta. Eitt av måla er å samle dei mindre avdelingane av statlege etatar innanfor same bu- og arbeidsmarknadsregion. Kanskje til og med under same tak. På den måten håpar regjeringa det skal bli lettare å behalde og rekruttere offentlege kompetansearbeidsplassar.

Fylkesutvalet støttar

– Vi er kjent med at Volda kommune har fremja sitt kandidatur til å bli ein av tre«Statens hus»-pilotar, der dei har utarbeidd to ulike konsept for samling og styrking av eksisterande fagmiljø i kommunen; eit innan arbeid med barn, unge og familiar, og eit innan det språkfaglege nynorskmiljøet. Møre og Romsdal fylkeskommune meiner at Volda har utarbeidd eit grundig grunnlag for å bli vurdert som eigna stad for ein «Statens hus»-pilot, og ønsker med dette å signalisere si støtte til Volda kommune sitt kandidatur, skriv Fylkesutvalet i ei fråsegn.

Eid vart nyleg plukka ut som den første pilotkommunen for Statens Hus. Spørsmålet er då om den kan svekkje kandidaturet til Volda.

– Møre og Romsdal fylkeskommune registrerer at Stad kommune i Vestland fylke har fått status som Statens hus-pilot, med eit konsept som er annleis frå Volda sitt. Vi håper det er rom for to ulike pilotar i to ulike fylke, sjølv om dei to kommunane grenser til kvarandre, uttalar Fylkesutvalet.